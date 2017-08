Schlägerei am Straubinger Stadtgraben – Polizei ermittelt

Granatenfund in Nittendorf Auf einem Wiesengrundstück, etwa 1 km westlich des Nittendorfer Sportgeländes, war am Mittwoch ein Bürger aus Nittendorf mit einer Metallsonde auf Schatzsuche. Gegen 11.00 Uhr …

Am 29.08.2017, 21.30 Uhr, teilte ein Anwohner der Wöhrdstraße mit, dass am rechten Donauufer eine größere Gruppe festgestellt habe, die mit Taschenlampen bzw. Handys das Ufer …

Jugendlicher in Regensburg in die Donau gefallen: Bislang erfolglose Suche Am 29.08.2017, 21.30 Uhr, teilte ein Anwohner der Wöhrdstraße mit, dass am rechten Donauufer eine größere Gruppe festgestellt habe, die mit Taschenlampen bzw. Handys das Ufer …

Entwendeter gelber Ford Mustang in Prag aufgefunden Wie bereits berichtet entwendete ein unbekannter Täter am Sonntag, 06.08.2017, von einem Volksfestbesuchers dessen Pkw, Ford Mustang, der im Nahbereich des Festgeländes …

