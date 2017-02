Auf der B15neu hat es am Dienstag gekracht. Wie die Feuerwehr Schierling mitteilt, kam es im Kreuzungsbereich der B15neu mit der St2144 zu einem folgenschweren Unfall. Vermutlich hatte einer der beiden Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt des Anderen nicht beachtet. Die Beiden Autos stießen im Kreuzungsbereich aufeinander, eine Autofahrerin musste mit mittelschweren Verletzungen in eine Regensburger Klinik geflogen werden. Die zweite Fahrerin wurde leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

© Feuerwehr Schierling

Der Verkehr musste zwischenzeitlich durch die Feuerwehr Schierling einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden- Auch eine Ölspur galt es noch zu beseitigen.

Pressemitteilung/MF