Schierling: Illegale Marihuana-Aufzuchtanlage enttarnt

Im Rahmen einer Vermisstenfahndung entdeckten am Montagabend Einsatzkräfte der PI Neutraubling eine Aufzuchtanlage mit Marihuanapflanzen. Gegen den 48-jährigen Besitzer wird jetzt ermittelt.

Am Montagabend, 08.02.2021, ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein 48-Jähriger aus Schierling vermisst werde. Im Rahmen der Fahndung fuhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neutraubling zur Wohnung des Vermissten. Den Beamten entging der starke Marihuanageruch aus der Wohnung nicht, so dass sie nach der Geruchsquelle gesucht haben.

Letztendlich entdeckte die Streifenbesatzung in der Wohnung eine Aufzuchtanlage für Marihuana und stellte mehrere Hundert Gramm Marihuanapflanzen sicher. Der 48-jährige Vermisste kehrte noch während der Durchsuchung wohlauf in seine Wohnung zurück und wurde in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt nun gegen den 48-Jährigen wegen des Verdachts des illegalen Drogenbesitzes und -anbaus.

PP Oberpfalz