Schierling: Autounfall mit drei Verletzten

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagmittag auf der B15 bei Schierling/Kraxenhöfen. Eine 65-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem Opel die B15 in Fahrtrichtung Landshut und wollte dort nach rechts Richtung Kraxenhöfen abbiegen.

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin, die in gleicher Richtung fuhr, bemerkte den Abbiegevorgang und konnte gerade noch bremsen. Ein 22-jähriger Mann bemerkte die Verzögerungen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Mitsubishi auf. Durch den Aufprall wurde dieser wiederum gegen den abbiegenden Opel geschleudert. Der BMW sowie der Opel kamen in einer Thujenhecke zum Stehen, der Mitsubishi wurde über die Gegenfahrbahn auf den dortigen Gehweg katapultiert. Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, konnten sich jedoch selbst in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000.- €. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Polizeimeldung