Schienenarbeiten Anfang November: Zugausfälle zwischen Nürnberg und Regensburg

Insgesamt werden rund 9.000 Meter Schienen, fünf Weichen und 7.200 Betonschwellen verbaut. In diese Maßnahme werden rund 4,8 Millionen Euro investiert. Während der Bauarbeiten kommt es zu folgenden Auswirkungen im Schienenverkehr:

Von Samstag, 2. November, Betriebsbeginn bis Sonntag, 10. November, Betriebsende fallen die meisten S-Bahnen zwischen Nürnberg und Neumarkt (Oberpf) aus. Als Ersatz stehen den Reisenden die S-Bahnen der Linie S 2 bzw. die Regionalverkehrszüge zwischen Nürnberg und Feucht/Neumarkt (Oberpf) sowie am 2. und 3. November die eingesetzten Busse zwischen Feucht und Neumarkt (Oberpf) zur Verfügung. Durch die längere Fahrzeit der Busse kommt es zu veränderten Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten.

Alle Fahrplanänderungen finden die Fahrgäste im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern oder über die App DB Navigator. Sämtliche Fahrplanänderungen sind in der Fahrplanauskunft im Internet bzw. an den Fahrkartenautomaten berücksichtigt.

Pressemitteilung Deutsche Bahn