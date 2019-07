Sana-Kliniken: Neurologe gehört bundesweit zu Top-Medizinern

Prof. Dr. Frank Weber, Chefarzt der Abteilung für Neurologie der Sana Kliniken des Landkreises Cham, ist abermals als einer der besten Neurologen Deutschlands in die FOCUS-Ärzteliste aufgenommen worden. Er erhält die begehrte FOCUS-Auszeichnung „Top-Mediziner 2019“ für den Bereich Multiple Sklerose. Die FOCUS-Ärzteliste gilt als wichtiger Wegweiser für Patienten.

„Herrn Prof. Dr. Weber gratuliere ich zu dieser erneuten Auszeichnung und zu seiner Leistung im täglichen Umgang mit den Patienten“, erklärt Kliniken-Geschäftsführer Oliver Bredel. „Wir sind stolz und freuen uns, dass wir mit Prof. Dr. Weber als renommiertem Experten auch auf dem Gebiet der Neurologie eine optimale Behandlung auf dem neuesten medizinischen Forschungsstand anbieten können.“

Prof. Dr. Weber ist ein Chefarzt mit langjähriger Berufserfahrung. Seine beruflichen Stationen im klinischen Bereich führten ihn bereits nach Ingolstadt, Göttingen, München, Bad Camberg (Hessen) oder Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen). Zudem hat sich der Facharzt für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin in Forschung und Wissenschaft international einen Namen gemacht. Auch hier liegen die Schwerpunkte von Prof. Dr. Weber auf den Ursachen und der Behandlung der Multiplen Sklerose sowie anderer entzündlicher Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Seit 2006 ist er Außerordentlicher Professor der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die Auszeichnung „Top-Mediziner“ erfolgt auf Basis einer Erhebung des unabhängigen Rechercheinstituts Munich Inquire Media und wird von der Redaktion FOCUS-Gesundheit regelmäßig in verschiedenen medizinischen Fachgebieten verliehen. In die Bewertung fließen Empfehlungen von anderen Medizinern und von Patientenverbänden, die Berufserfahrung, die Vortragstätigkeiten, die Patientenzufriedenheit und der Patientenservice mit ein. Auch die Qualität von wissenschaftlichen Publikationen oder das Engagement in Fachgesellschaften spielen eine Rolle bei der Auswahl.

Pressemitteilung Sana Kliniken des Landkreises Cham