Sana Kliniken Cham: Erstes Baby im renovierten Kreißsaal

Roding: Continental-Beschäftigte protestieren gegen Stellenabbau Die Beschäftigten bei Continental Mechanical Components in Roding haben heute gegen den geplanten Stellenabbau an ihrem Standort protestiert. Bei der Protestkundgebung vor dem …

Drittes Wolfspaar in Bayern nachgewiesen In Bayern ist ein drittes Wolfspaar nachgewiesen worden. Wie das Landesamt für Umwelt am Donnerstag in Augsburg berichtete, wurden die Wölfe im Veldensteiner Forst im Grenzgebiet …

