Sana Klinik Roding: Krankenhaus wird zum Gesundheitscampus

Paukenschlag heute in Roding: Das Krankenhaus soll auf längere Sicht den stationären Betrieb einstellen und zum Gesundheitscampus werden. Im Kreistag haben Kliniken Geschäftsführer Klaus Fischer und Landrat Franz Löffler den Planungsstand vorgestellt.

Der neue Sana Gesundheitscampus Roding soll in den nächsten Jahren schrittweise entstehen. Dann wird der stationäre Betrieb eingestellt - Patienten werden in der Sana Klinik in Cham behandelt.

Der Gesundheitscampus Roding wird mehrere Bereiche der ambulanten Gesundheitsversorgung vereinen und fußt auf vier Säulen: Eine Erweiterung der fachärztlich-ambulanten Versorgung, der Ausbau der lokalen Pflegeangebote, die Weiterentwicklung der Bildungseinrichtungen vor Ort (Krankenpflege, Physiotherapie) sowie die Ansiedlung von gesundheitsnahen Dienstleistungen.

„Am Gesundheitsstandort Roding, zu dem wir uns mit diesem Konzept deutlich bekennen, ist Transformation der Schlüssel zum Erfolg“, betont Kliniken-Geschäftsführer Fischer. „Die Transformation vom Krankenhaus Roding zum Sana Gesundheitscampus Roding erhält mit dem 4-Säulen-Modell ein tragfähiges Konzept, das künftig – neben Sana als ausschließlichem Betreiber des bereits etablierten Medizinischen Versorgungszentrums und der Krankenpflegeschule – vor allem durch Partnerschaften mit eigenständigen Praxen bzw. Unternehmen oder anderen Sozialeinrichtungen ausgestaltet wird. Wir freuen uns zudem, die PSB Wasner GmbH aus Bad Griesbach für die Planung und Umsetzung dieses wichtigen Projekts gewonnen zu haben.“

Landrat Franz Löffler ist davon überzeugt, dass das neue Konzept Grundlage für eine auch künftig hochwertige medizinische Versorgung der Menschen im Landkreis Cham ist: „Damit können wir die Strukturen ordnen, die Fläche bedienen und die Qualität steigern.“

Projekt wird in den nächsten Jahren umgesetzt

Die Qualität der allgemeinen Gesundheitsversorgung in einer Region hängt heutzutage nicht mehr von der Zahl der vorhandenen stationären Betten ab, wohl aber von der Zahl der verfügbaren Fachärzte. Deshalb sollen am Sana Gesundheitscampus Roding langfristig ambulante medizinische Hausarzt- und Facharztpraxen oder Facharztzentren aller möglichen Teilgebiete ihren Platz finden. Einrichtungen der stationären Altenpflege, der Kurzzeit- und Tagespflege und gesundheitsnahe Dienstleister wie Apotheken oder Sanitätshäuser werden das ärztliche Angebot ergänzen. Das umfängliche Gesamtprojekt wird in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt. Ein Lenkungsgremium, dem die Sana Kliniken des Landkreises Cham, der Landkreis Cham und die Stadt Roding angehören, wird die Entwicklung begleiten.

Stationäre Patienten werden in Cham behandelt

Der stationäre Krankenhausbetrieb am Standort Roding soll stufenweise – in Abstimmung mit den zuständigen Gremien der Gesellschafter – nach Cham überführt werden. Die Verlagerung ist abhängig vom Stand der konkreten Umsetzung des Konzepts für den Gesundheitscampus und vom Baufortschritt am Krankenhaus Cham. Am Standort Cham werden aktuell durch eine Investition in Höhe von 30 Mio. Euro die Zentrale Notaufnahme maßgeblich erweitert und zusätzliche Bettenkapazitäten geschaffen.

Sana Kliniken des Landkreises Cham / MB