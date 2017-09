Die Eisbären Regensburg feiern in Landshut einen Saisonauftakt nach Maß. Im ersten Spiel gewinnen die Regensburger bei den Niederbayern mit 3:1. Die Tore erzielten Jason Pinizzotto und zweimal Arnoldas Bosas. Für Landshut traf David Wrigley. Am Sonntag um 18 Uhr folgt der Heimauftakt gegen Miesbach in der Donau Arena.

CS