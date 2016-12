Obertraubling – Am Dienstagnacht hat ein unbekannter Täter die Kirchenmauer in Obertraubling mit Graffiti besprüht. „Happy Birthday Jesus 666“ steht dort jetzt in dunkelsilberner Farbe. Die Polizei sucht eine männliche Person vermutlich Anfang 20 Jahre alt, zwischen 1,70m und 1,80m groß, mit kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einem weißen Kapuzenpulli und einer weiten duneklblauen Hose.

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet – die Polizei aber erst sieben Stunden später informiert.

PM / StS