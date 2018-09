Sachbeschädigung auf Baustelle in Roding: Zeugen gesucht

Mit einem angerauchten Joint erwischten die Grenzpolizisten am Freitagnachmittag eine junge Frau aus Kaufbeuren. Bei der Kontrolle entdeckten die Fahnder den Joint im …

Blöd gelaufen: Grenzpolizisten entdecken angerauchten Joint im Aschenbecher Mit einem angerauchten Joint erwischten die Grenzpolizisten am Freitagnachmittag eine junge Frau aus Kaufbeuren. Bei der Kontrolle entdeckten die Fahnder den Joint im …

Waldmünchen: Bundespolizei muss wegen Schimmelpilz nach Furth im Wald ausweichen Die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen schließt vorübergehend ihr Revier in Furth im Wald. Die Beamten des Reviers werden aber wie bisher eingesetzt und präsent sein. Lediglich …

