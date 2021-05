Ostbayern: Betrüger gaukeln am Telefon Notfall vor

Vorsicht! Fallen Sie nicht auf Betrüger rein!

Regensburg:

Im Laufe des 07.05.2021 häuften sich Mitteilungen über Anrufe von Falschen Polizeibeamten im Raum Regensburg. Die Polizei bittet darum, Angehörige, Freunde und Bekannte über die Betrugsmasche zu informieren.

Die Täter geben sich am Telefon und vor Ort als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus. Sie konstruieren verschiedene Szenarien, um dadurch an Ihr Geld und Ihre Wertgegenstände zu gelangen. Die Wertsachen sollen dann häufig übergeben oder an einem vereinbarten Ort zur Abholung hinterlegt werden.

Kelheim:

Gestern, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.45 Uhr, wurden im Bereich Saal an der Donau und Kelheim fünf Bürger von unbekannten Anrufern kontaktiert. Die Anrufer gaben sich teils als Verwandte oder als Ermittlungspersonen aus. Die Unbekannten gaukelten vor, selbst einen Verkehrsunfall gehabt zu haben oder wegen eines solchen zu ermitteln. Glücklicher Weise erkannten alle Bürger die Betrugsmasche sofort und legten auf.

Die Polizei Kelheim appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger bei Anrufen von unbekannten Personen keine persönlichen Daten Preis zu geben oder Geldgeschäfte abzuwickeln! Am Telefon ist immer gesundes Misstrauen angebracht!

Bogen:

Am Freitagnachmittag gingen bei der Polizeiinspektion Bogen mehrere Mitteilungen über sogenannte Schockanrufe mit identischen Inhalt ein. Bei den Anrufen wurde mitgeteilt, dass angeblich die Tochter einen schweren Unfall hatte und in Schwierigkeiten steckt. Ziel solcher dreisten Anrufe ist in der Regel die Angerufenen zu einer Zahlung zu bewegen.

Tipps der Polizei:

– Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

– Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

– Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

– Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

– Die Polizei fordert NIE Geld oder Wertgegenstände von Ihnen.

– Übergeben Sie niemals Geld und Wertgegenstände an Unbekannte.

– Halten Sie im Zweifel Rücksprache unter der 110.

– Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Anruf bei unserem Notruf das vorherige Telefonat durch Auflegen beendet haben.

– Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

PM/EK