Saal an der Donau: Tödlicher Unfall

Gegen 13:10 Uhr ereignete sich heute ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 16 auf Höhe Saal a. d. Donau

Eine 76-jähriger Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der untergeordneten Staatsstr. 2230 auf die B 16 bei Reißing auffahren. Hierbei übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten Lkw, welcher aus Richtung Kelheim kam. Der ebenfalls 76-jährige Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Pkw-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Lkw wurde erheblich beschädigt. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde von der Staatsanwaltschaft bereits angeordnet.

Polizeimeldung