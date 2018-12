Saal an der Donau: Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 17.12.2018 ereignete sich gegen 16:05 Uhr bei Saal an der Donau im Landkreis Kelheim ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der Staatsstraße 2230 bei Reißing.

Ein 18-jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Kelheim fuhr auf der Kreisstraße von Seilbach in Richtung Buchhofen. An der Kreuzung mit der Staatsstraße übersah er eine vorfahrtsberechtigte 30-jährige Ford-Fahrerin aus Unterschleißheim. Der Ford überschlug sich nach dem Zusammenstoß mehrfach und landete in einem Feld. Dort musste die Frau von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 30-Jährige erlitt zumindest eine Oberschenkelfraktur und musste in die Uniklinik Regensburg verbracht werden. Der 18-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000€.

Polizeimitteilung PI Kelheim