Saal an der Donau: Diebe steigen über offenstehendes Fenster ein

Am 06.08.2018, um 18.20 Uhr, sind zwei bislang unbekannte junge Männer über ein offen stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Bachler Straße in Unterschambach eingestiegen. Im Gebäude haben die dreisten Diebe dann Bargeld erbeutet – während der Wohnungsinhaber zuhause war.

Der Polizeibericht:

Als die Wohnungsinhaber, welche zu Hause waren, die Eindringlinge bemerkten und in das Zimmer, in welchem sich die Männer befanden, wollten, hielt einer der Männer die Tür von innen zu. Anschließend flüchteten die beiden Täter über das Fenster und fuhren mit einem silberfarbenen BMW vom Typ E 36 compact schnell davon. Am Fahrzeug war der Kofferraum geöffnet, sodass das Kennzeichen nicht abgelesen werden konnte. Im Fahrzeug saß noch eine Frau, welche auf die Männer gewartet hat. Ermittlungen wurden vor Ort durch die Polizeiinspektion Kelheim aufgenommen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 09441/5042-0 um Hinweise.

PM/MF