Die heutige Nacht gestaltete sich für viele Autofahrer und Fußgänger in eine wahre Rutschpartie. In der Oberpfalz ereigneten sich insgesamt rund 80 Verkehrsunfälle. Unter anderem rutschte ein Streufahrzeug in Wenzenbach gegen einen Carport. Dieser und alle weiteren Unfälle gingen glücklicherweise glimpflich aus. Insgesamt verletzten sich elf Personen leicht.

pm/LS