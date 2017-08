Stürmer Markus Ziereis vom SSV Jahn Regensburg, steht wohl vor einem Wechsel zu 1860 München in die Regionalliga. Laut „Bild-Zeitung“ sei der Vollzug nur noch Formsache. Ziereis spielte von 2007 an in der Jugend der Münchner Löwen. In der Saison 2012/13 erzielte er in der Regionalliga 22 Treffer für die „kleinen Löwen“. 2015/16 wurde er mit 19 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Bayern und schoss den SSV Jahn Regensburg zurück in den Profi-Fußball.

CS