Rohr: Unfall mit Verletzten

Heute, um 07.35 Uhr, ereignete sich auf der A93 im Gemeindebereich Rohr/Nb. in Fahrtrichtung Holledau auf Höhe Bachl ein Unfall mit einer leichtverletzten Pkw-Fahrerin. Die 44jährige Frau aus Ingolstadt wechselte mit ihrem VW Käfer kurz nach der Anschlussstelle Abensberg vom rechten auf den linken den Fahrstreifen und übersah dabei einen auf dem linken Fahrstreifen ankommenden Pkw, Audi A6. Der Fahrer des Audi konnte die Kollision nicht verhindern und prallte in das Heck des Käfer. Beide Fahrzeuge landeten zunächst an der Mittleleitplanke. Der Audi kam auf dem Standstreifen zum Stehen, der VW Käfer schleuderte in den Grünstreifen neben der Autobahn. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom BRK ins Krankenhaus Kelheim verbracht, der Audi-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 55.000 Euro.

PM/MF