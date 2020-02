Rohr in Niederbayern: 40 neue Arbeitsplätze für die Zukunft

Die Firma MGM-Medizintechnik baut im Rohrer Ortsteil Bachl ein neues Sanitätshaus für Medizin- und Rehatechnik. Auf einer Fläche von rund 4000 m² entstehen Logistik- und Bürobereiche die Platz für 40 neue Mitarbeiter bieten. Bürgermeister Andreas Rumpel beglückwünscht die Geschäftsführung zur richtigen Standortwahl.



Im Markt Rohr in Niederbayern wird eine weitere Gewerbefläche bebaut. Heute fand der Spatenstich für die neuen Logistik- und Bürobereiche der Firma MGM-Medizintechnik statt. Die Geschäftsführer Stefan Kröger, Axel Kröger und Telat Gezmis trafen sich mit Bürgermeister Andreas Rumpel und Bauamtsmitarbeiterin Corinna Eisenschenk zum symbolischen Spatenstich. Von Bachl aus versorgt das Unternehmen mit Hauptsitz in Malsfeld in Hessen, künftig das bayerische Einzugsgebiet mit medizinischen Hilfsmitteln für Pflege- und Rehapatienten. In den neuen Räumlichkeiten werden im ersten Schritt zunächst 15 Arbeitsplätze entstehen. Mit der späteren Aufstockung des Gebäudes soll die Zahl der Mitarbeiter auf 40 anwachsen.

Das Unternehmen will die Baustelle möglichst mit geeigneten Firmen aus der näheren Umgebung abwickeln. Um die vorhandenen Flächen zu schonen, wird das Gebäude statisch so erstellt, dass die geplante Aufstockung um eine weitere Etage zur Betriebserweiterung möglich ist. Axel Kröger dankte Bürgermeister Rumpel für die Unterstützung während des Ansiedelungsprozesses und für dessen langen Atem beim Erwerb des erforderlichen Grundstücks. Der Bürgermeister beglückwünschte die Geschäftsführer zur richtigen Standortwahl und wünscht für die Zukunft ein glückliches Händchen bei der Suche nach den benötigten Arbeitskräften vor Ort.