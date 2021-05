Rötz: Zwei neue Testmöglichkeiten

Der Landkreis Cham schafft weitere Testmöglichkeiten. Nachdem unter anderem Schnellteststationen in Roding und Bad Kötzting ihren Dienst aufgenommen haben, geht es auch in anderen Orten voran. Noch diese Woche eröffnen zwei Stationen in Rötz. Ab Donnerstag ist ein Test beim Malteser Hilfsdienst möglich und ab Freitag in der Tagespflegeeinrichtung Fersch.

Der Landkreis Cham weitet das kostenlose Corona-Testangebot für seine Bürgerinnen und Bürger aus. Ergänzend zu den bestehenden Testzentren, den Apotheken in verschiedenen Orten und dem Angebot in den Arztpraxen entstehen derzeit weitere PoC-Antigen-Teststationen. Zwei davon werden ab dieser Woche in Rötz betrieben, jeweils im täglichen Wechsel durch den Malteser Hilfsdienst Rötz und durch die Seniorentagespflege Fersch.

Landrat Franz Löffler war zusammen mit Bürgermeister Dr. Stefan Spindler, dem ehrenamtlichen Vorsitzenden des Malteser Hilfsdienst Josef Brandl Gerhard Fersch, dem Leiter der Seniorentagespflege in Rötz, vor Ort. Löffler wies darauf hin, dass es zum einen darum gehe, Infizierte möglichst frühzeitig festzustellen, um Infektionsketten zu unterbrechen. Zum anderen wolle man aber auch flächendeckend die nötige Infrastruktur schaffen, um Bürgerinnen und Bürgern den zum Beispiel beim Friseur geforderten Testnachweis zu ermöglichen. Durch die Tests und die Impfungen soll Stück für Stück Normalität zurückkehren. Landrat Löffler und Bürgermeister Dr. Spindler bedankten sich sowohl beim Malteser Hilfsdienst und dessen Ehrenamtlichen als auch bei der Seniorentagespflege Fersch, dass innerhalb kürzester Zeit dieses Testangebot in Rötz geschaffen wurde.

Eckdaten zu den Testmöglichkeiten in Rötz

Malteser Hilfsdienst, Ortsgliederung Rötz – ab Donnerstag, 06.05.2021

Pfarrer-Schreiner-Straße 6, 92444 Rötz (Gebäude der Grund- und Mittelschule)

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Sonntag: 16:30 – 18:30 Uhr

Tagespflegeeinrichtung Fersch – ab Freitag, 07.05.2021

Neunburger Straße 22, 92444 Rötz

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag: 16:30 – 18:30 Uhr

Weitere Testmöglichkeiten sind derzeit in Planung. Die jeweiligen Öffnungszeiten der Schnellteststationen, weitere Informationen sowie eine Liste der Apotheken, die Schnelltests anbieten, können auf der Internetseite des Landkreises Cham (https://www.landkreis-cham.de/aktuelles-nachrichten/testmoeglichkeiten-im-landkreis-cham/) abgerufen werden. Die Liste der Testmöglichkeiten wird ständig fortgeschrieben und aktualisiert.

Pressemitteilung Landratsamt Cham / MeS