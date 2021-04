In der Zeit von Samstag, 27.03.2021, bis Samstag, 03.04.2021, wurde in Rötz, Ortsteil Schatzendorf, in ein leerstehendes Einfamilienhaus durch Aufhebeln einer Tür eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich so Zutritt zum Objekt und verursachte dadurch Sachschaden. Ein Entwendungsschaden konnte aber bislang nicht festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Waldmünchen unter 09972/300100 zu melden.

Polizeistation Waldmünchen