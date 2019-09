Rötz: Exibitionist bei Fürstenkasten

Am Samstag, den 14.09.2019, gegen 00.15 Uhr, kam es in der Böhmerstraße in Rötz zu exhibitionistischen Handlungen durch einen bislang unbekannten Mann.

Der ca. 30jährige Täter trat im Bereich des Fürstenkastens zwei jungen Frauen gegenüber, trug dabei keine Hosen und manipulierte deutlich sichtbar an seinem Glied.

Die beiden Damen verständigten telefonisch die Polizei, eine sofort eigeleitete Fahndung mehrere Polizeistreifen verlief jedoch negativ.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Waldmünchen unter 09972/300100 erbeten.

Pressemitteilung PI Waldmünchen