Roding: Frau erfindet Raubüberfall

Bereits am Mittwoch, den 12.02.2020, hatte eine 39 Jahre alte Frau gegenüber der Polizei angegeben, dass sie von einem unbekannten Mann überfallen und beraubt worden wäre. Wie sich jetzt im Laufe der Ermittlungen herausstellte, wurde die Tat vorgetäuscht. Die Frau hat sich das alles nur ausgedacht

Am Mittwoch soll die Frau gegen 13:30 Uhr in der Lilienhöhe in Roding in ihrem Auto gewesen sein. Dabei hätte eine unbekannte, maskierte Person sie angesprochen und Geld gefordert. Anschließend soll der Unbekannte sie mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und ihr die Geldbörse mit mehreren tausend Euro entwendet haben.

Die Polizei leitete sofort Ermittlungen und eine Fahndung ein. Jedoch ergaben sich nach erster Befragung bereits Widersprüche in der Aussage der 39-Jährigen. Die Dame wurde in ein Klinikum gebracht.

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und nochmaliger Vernehmung der Geschädigten, räumte diese nun ein, den Raub frei erfunden zu haben.

Was sie sich davon erhoffte, ist bislang noch unklar. Fest steht allerdings, dass gegen sie ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet wird.

Pressemitteilung PP Oberpfalz