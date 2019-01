Riedenburg: Unbekannte versuchen Geldautomaten aufzubrechen

Am Montag, 21.01.2019, gegen 02.40 Uhr, haben Unbekannte versucht, einen Geldausgabeautomaten im Gewerbepark in Riedenburg im Landkreis Kelheim aufzubrechen. Die Kripo Landshut bittet um Zeugenhinweise.

Äußerst brachial gingen bislang unbekannte Täter gegen 02.40 Uhr vor. Sie versuchten einen Geldautomaten in einer Bank Am Gewerbepark aufzubrechen vor. Mittels eines Seils hingen die Täter den Geldausgabeautomaten kurzerhand an ein Fahrzeug und versuchten ihn vergeblich aus der Verankerung zu reißen. Zwar machten die Unbekannten keine Beute, allerdings verursachten sie einen Gebäudeschaden von mindestens 30.000 Euro.

Wer heute Nacht, gegen 02.40 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge Am Gewerbepark 2 a beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldung PI Niederbayern