Nach einem Schiffunfall bei der Schleuse des Main-Donau-Kanal in Riedenburg (Landkreis Kelheim) ist der Wasserverkehr bis auf Weiteres komplett eingestellt worden.

Am Mittwoch hat ein Passagierschiff beim Einfahren in die Schiffsschleuse in Riedenburg die Spundwand beschädigt. Das Schleusentor kann seitdem nicht mehr geschlossen werden. Die Schifffahrt ist deshalb in diesem Bereich bis auf Weiteres eingestellt worden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.