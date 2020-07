Riedenburg/Kelheim: Skrupellose Trickdiebe und Betrüger unterwegs

Im Landkreis Kelheim sind der Polizei zwei Fälle von skrupellosen Trickdieben und Betrügern gemeldet worden. Einmal hatten sich diese als Handwerker ausgegeben und eine 75-jährige Renterin aus Riedenburg bestohlen. In Kelheim hat ein angeblicher Spendensammler einen Senior um 100 Euro betrogen.

1. Fall: Trickdiebe bestehlen gutgläubige Rentnerin in Riedenburg

Bereits am Mittwoch den 01.07.2020 gegen 12:00 Uhr wurde eine 75-jährige Rentnerin im Stadtgebiet Riedenburg von einem bislang unbekannten Mann an ihrem Wohnort aufgesucht. Dieser gab sich als „Handwerker“ aus und wies die Hausherrin darauf hin, dass die Dachbalken ihres Hauses ganz schief seien. Durch geschickte Überredungskunst brachte der „Handwerker“ die Dame so weit, dass er auf den Speicher gelassen wurde.

Hier verschüttete er offensichtlich in einem unbeobachteten Augenblick ein Glas Wasser, um die Tatsache der undichten Dachbalken zu untermauern.

Der „Handwerker“ rief nun seinen „Chef“ an, welcher kurze Zeit später hinzukam. Nun wurde die Rentnerin in ihrer Küche geschickt in ein Angebotsgespräch verwickelt. Die „Handwerker“ machten ihr glaubhaft, die dringend notwendigen Reparaturen zeitnah auszuführen.

Am Abend musste die gutgläubige Rentnerin feststellen, dass ihr mehrere Schmuckstücke aus der Küche entwendet wurden. Der Beuteschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

1. Handwerker: Name angeblich „Georg“

ca. 50 Jahre alt

ca. 175cm groß

schlanke Statur

kurze grau melierte Haare

sprach bayerischen Dialekt

berufstypische Arbeitskleidung

das rechte Auge wirkte auffällig gerötet, evtl. dauerhafte Erkrankung?

2. Handwerker: „Chef“

ca. 50 Jahre alt

ca. 180cm groß

kräftige Statur

nackenlange, graumelierte Haare

sprach bayerischen Dialekt

seriös gekleidet Anzug / Sakko von Haute Couture

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Die angeblichen „Handwerker“ sind skrupellose Betrüger, gehen ausschließlich auf Senioren zu und bieten dort ihre zweifelhaften Dienste an. Sie fordern völlig überhöhte Preise für unsachgemäße Arbeiten und nutzen jede sich bietende Gelegenheit, Bargeld und Wertgegenstände zu entwenden.

2. Fall: Angeblicher Spendensammler prellt gutgläubigen Rentner

Zu einem weiteren skrupellosen Vorfall kam es am Freitag den 03.07.2020 kurz vor 10:00 Uhr vor einem Verbrauchermarkt im Donaupark.

Hier wurde ein 82-jähriger Rentner aus Kelheim von einem angeblichen Spendensammler angesprochen. Der Mann wollte Geldspenden für Taubstumme sammeln. Der Rentner war gutgläubig und wollte 10 Euro spenden, hatte aber jedoch nur einen 100 Euro-Schein in seinem Portemonnaie.

Der Spendensammler versicherte dem alten Mann, den Schein nur schnell im Geschäft wechseln zu lassen. Der gutgläubige betagte Herr übergab ihm nun den Schein und wartete vergeblich auf die Rückkehr des Spendensammlers…

Der Spendensammler wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 30 Jahre alt

kurze braune Haare

südländische Erscheinung

schlanke Statur

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Auch hier warnt die Polizei:

Die Polizei kann nur ausdrücklich vor unbekannten Spendensammlern warnen!

Ihre Spenden kommen niemals dort an, wo Sie es vermuten. Außerdem dient die Aktion zur Tarnung von Diebstählen. Wenn Sie etwas spenden wollen, dann suchen Sie sich bitte Hilfsorganisationen aus, die Sie selbst kennen und denen Sie vertrauen. Einzeln auftretende Bettler mit dem Klemmbrett führen nichts Gutes im Schilde. Die wollen nur Ihr Bestes – und zwar Ihr Geld!

Gibt es weitere Opfer im Zusammenhang mit diesen Betrugsmaschen im relevanten Tatzeitraum? Die Geschädigten sollen sich zeitnah bei der Polizei in Kelheim melden, Tel: 09441/5042-0.

Pressemitteilung PI Kelheim / MB