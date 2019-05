REWAG und Donau-Einkaufszentrum nehmen fünfte ‎‎Elektroladesäule in Betrieb

Die Ladestationen am Donau-Einkaufszentrum (DEZ) gehören schon ‎jetzt zu den fünf meistgenutzten in ganz Bayern. Am Montag, den 20. Mai 2019, nahmen ‎Bernhard Büllmann, kaufmännischer Vorstand der REWAG, Thomas Zink, ‎Geschäftsführer des Donau-Einkaufszentrums, und REWAG-Projektleiter Stefan ‎Sulzenbacher die Ladestation offiziell in Betrieb.‎

‎„Am DEZ hat die REWAG vor gut vier Jahren eine der ersten Ladesäulen errichtet. ‎Mittlerweile sind es in Regensburg und der Region über 100 Stück, mit Ökostrom aus gut ‎‎200 Ladepunkten“, freut sich REWAG-Vorstand Bernhard Büllmann. ‎Die Elektroladesäulen am Donau-Einkaufszentrum befinden sich auf dem Kundenparkplatz. ‎Zwei stehen beim Eingang Mitte, bei der Sparkasse Regensburg, die drei weiteren am ‎Eingang Nord. Wie alle REWAG-Ladesäulen werden sie klimaneutral mit 100 Prozent ‎Ökostrom aus dem Uniper-‎Wasserkraftwerk Regensburg betrieben. „Wir freuen uns, unseren ‎Kunden diesen kostenfreien Service anbieten zu können und damit zu einer CO 2 -neutralen ‎Mobilität im Stadtverkehr beizutragen“, ergänzt DEZ-Geschäftsführer Thomas Zink. Denn ‎das Aufladen ist für Kunden des ‎Einkaufszentrums während der Öffnungszeiten gratis. Die ‎Kosten übernimmt das DEZ. Das Vollladen an den Säulen dauert drei bis vier ‎Stunden, ‎wenn es aber darum geht, für 50 bis 60 Kilometer nachzutanken, reichen‎ 30 ‎Minuten – die ‎‎klassische‎ Einkaufsentfernung und Einkaufszeit. ‎

Stefan Sulzenbacher, Teamleiter Innovative Geschäftsmodelle bei der REWAG, ist von der ‎Elektromobilität überzeugt: „Die hohe Frequentierung der Ladesäulen am DEZ ist ein großer ‎Erfolg. Der Ladestandort zählt zu den fünf meistgenutzten in ganz Bayern. An den ‎Ladesäulen haben wir seit April 2015 über 13.000 Ladungen ‎verzeichnet. Es wurden rund 91.000 Kilowattstunden Ökostrom entnommen.‎ Dies bedeutet, dass an diesen Ladestationen über 600.000 Kilometer ‚Fahrstrecke‘ geladen ‎wurde. Gemessen am durchschnittlichen CO 2 -Ausstoß bei Personenkraftwagen von 150 ‎Gramm je Kilometer macht das eine CO 2 -Einsparung von circa 91 Tonnen.“‎

Klimaneutrale Elektromobilität für Regensburg und die Region

Seit 2015 ‎baut die REWAG eine Infrastruktur auf, über die Elektrofahrzeuge durch ‎ein ‎dichtes ‎‎‎‎‎‎Netz von ‎Ladesäulen mit 100 Prozent Ökostrom versorgt werden. ‎Mittlerweile hat der Energieversorger über 100 Ladesäulen errichtet. In den kommenden ‎Jahren sollen noch einmal so viele hinzukommen. Im Dörnberg-Quartier in ‎Regensburg läuft ‎derzeit das größte Ladeinfrastruktur- und Lastmanagementprojekt in ‎Deutschland. Nach ‎Fertigstellung des ersten von drei Bauabschnitten, dem Georgenhof, ‎werden die ‎Voraussetzungen für zusätzliche 260 Ladepunkte der REWAG für E-Fahrzeuge geschaffen ‎sein. Nach der Fertigstellung des neuen Stadtzentrums sind dort insgesamt etwa 850 private Stellplätze ‎für E-Ladestationen vorgerüstet.‎ Bezogen auf die ‎‎‎Anzahl ist die REWAG mittlerweile einer der größten Betreiber von ‎Elektroladesäulen in ganz ‎‎‎Bayern.‎ Eine laufend aktualisierte ‎Übersicht über ‎die ‎Ladestationen in und ‎um Regensburg ‎findet man auf rewag.de.‎

Der Konzernverbund von das Stadtwerk.Regensburg und REWAG hat ‎sich die Mitgestaltung ‎des ‎Mobilitätswandels zum Ziel gesetzt, um so ‎die Bedingungen für nachhaltige Mobilität zu ‎schaffen.‎ Der Ausbau ‎des ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr, wie ‎ihn ‎das ‎Stadtwerk.Regensburg mit dem Elektrobus das ‎Stadtwerk.Emil nachhaltig ‎vorantreibt, ist ‎zentraler Bestandteil einer ‎zukunftweisenden Stadtmobilität.‎ Im November 2016 ging ‎das ‎Stadtwerk.Mobilität zudem mit dem ersten E-Carsharing-‎Fahrzeug ‎in Regensburg an den ‎Start. Seither wurde die ‎Fahrzeugflotte von das Stadtwerk.Earl aufgrund der ‎Vielzahl ‎an ‎Buchungen an weiteren Standorten laufend erweitert. Im ‎Oktober 2018 kam das ‎fünfte ‎Fahrzeug hinzu.‎ Im das Stadtwerk.Parkhaus Dachauplatz können Kunden außerdem ‎während ‎der ‎gebuchten Parkdauer kostenlos eines von drei Elektro-Lasten-‎Bikes namens ‎das ‎Stadtwerk.Ella ausleihen.‎

Pressemitteilung