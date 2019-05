REWAG und das Stadtwerk.Regensburg: Olaf Hermes verabschiedet

Olaf Hermes fiel die Entscheidung nicht leicht, Regensburg zu verlassen: „Ich hatte hier viele tolle und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an meiner Seite, um wichtige Projekte nach vorne zu bringen. Und auch das gute und vertrauensvolle Arbeitsumfeld in dieser schönen und dynamischen Stadt werde ich vermissen.“ Olaf Hermes wurde im November 2013 Vorstandsvorsitzender bei der REWAG, im April 2015 zudem kaufmännischer Geschäftsführer bei das Stadtwerk.Regensburg.

Die REWAG hatte sich unter seiner Regie auf allen Unternehmensfeldern extrem positiv entwickelt und ihren Jahresüberschuss deutlich steigern können. Dabei standen der Ausbau der eigenen Erzeugung, die Versorgungssicherheit im Stromnetz und die Sicherung der Trinkwasserqualität im Mittelpunkt der Investitionen. Zudem setzte sich die REWAG mit dem Ausbau der Elektromobilität und dem Auf- bzw. Ausbau eines virtuellen Kraftwerks für die Energiewende vor Ort ein – in Regensburg, aber natürlich auch im Landkreis. Auch die Optimierung interner Abläufe und Prozesse hat unter seiner Leitung große Fortschritte gemacht, damit sich das Unternehmen für ein sich stetig änderndes ‎Marktumfeld gut rüsten konnte. Die Stärkung der Konzernzusammengehörigkeit von REWAG und das Stadtwerk.Regensburg war einer seiner Arbeitsschwerpunkte. Die Schaffung von Konzernprodukten in einem einheitlichen Markenauftritt hat Olaf Hermes maßgeblich vorangetrieben. Exemplarisch sei hier die Einführung der elektrischen Altstadtbuslinie in Zusammenarbeit mit seinem Geschäftsführungskollegen Manfred Koller genannt. Auch das Thema E-Carsharing – ebenso wie die Altstadtbuslinie mit 100 Prozent Ökostrom der REWAG betrieben – sowie Smart City Aktivitäten standen in seinem Fokus.