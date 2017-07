Die REWAG und die Regensburger Badebetriebe unterstützen den SSV Jahn Regensburg auch in den kommenden Spielzeiten. Beide Betriebe schlossen eine Partnerschaft bis zum 30.06.2020. Die REWAG bleibt Premiumpartner. Die Badebetriebe, die auch das Stadion betreiben, schlossen eine Partnerschaft als Klassik Partner ab. Beide sichern sich durch das Engagement umfangreiche Präsenzen im Jahn-Umfeld. So fallen z.B. an den Spieltagen die Präsenz auf der LED-Bande ins Auge.

CS