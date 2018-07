REWAG Firmenlauf: Verkehrsbehinderungen am Mittwoch

Am Mittwoch, 18. Juli um 19 Uhr startet der 6. Rewag Firmenlauf. Start/Ziel ist das Firmengelände der Rewag in der Greflingerstr. 22 in Regensburg. Die 2000 Läufer laufen über Geh- und Radwege von der Greflinger Straße in die Straubinger Str. bis zur Liebigstraß, von dort in die Straße An der Irler Höhe, Unterführung Odessa Ring, Schleife Ostbahnhof, Dieselstraße, Zeißstraße, Guerickestraße und über den Safferlinger Steg zurück ins Rewag Firmengelände. Da es sich bei der knapp 7 km langen Strecke um größtenteils keine gesperrte Strecke handelt, sind die Läufer angehalten den Rad- und Gehweg zu benützen. Die aufgeführten Streckenabschnitte sind zwischen 19 – 20.10 Uhr ca. 5 – 10 Minuten durch Läufer belastet.

Die Straßensperrung betrifft beim Start um 19 Uhr die Greflinger und Straubinger Straße stadtauswärts bis zu Liebigstraße und dauert ca. 10 Minuten.