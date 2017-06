Im Rahmen der Intersolar & ees Europe wurde zum ersten Mal der Energiewende Award verliehen. Die REWAG wurde aus insgesamt 1.300 Energieversorgern ausgewählt und in der Kategorie Strom als einer von drei Gewinnern ausgezeichnet.

Die Intersolar Europe ist die weltweit führende Messe für die Solarwirtschaft und ihre Partner und hat dieses Jahr zum ersten Mal den Energiewende Award verliehen. Ein Forschungsunternehmen hat im Vorfeld deutschlandweit Kunden nach deren Vorstellungen zu Produkten, Dienstleistungen und Informationen zur Energiewende befragt. Daraus wurde ein Qualitätsmodell mit einem Kriterienkatalog entwickelt, nach dem die Portfolios aller 1.300 Energieversorger bewertet wurden. „Der Energiewende Award ist eine Auszeichnung für das Unternehmen und auch für unsere Mitarbeiter“, freut sich Olaf Hermes, Vorstandsvorsitzender der REWAG. Der Award für Deutschlands nachhaltigste Energieversorger wurde in mehreren Kategorien verliehen, die REWAG erhielt den Preis in der Kategorie „Strom“. Die Auszeichnung ist auch der Beweis, dass sich die Kunden in puncto Nachhaltigkeit auf die REWAG verlassen können: „Ausschlaggebend für die Auszeichnung war unter anderem unser neuer Tarif rewario.strom.natur. Durch die Übernahme des Stromertrages aus dem Wasserkraftwerk Pfaffenstein erhalten die Ökostrom-Kunden der REWAG ihren grünen Strom aus dem Wasserwerk und somit zu 100 Prozent aus der Region.“

PM/LH