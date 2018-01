Reiseland Bayern im In- und Ausland sehr beliebt

Bayerns Fremdenverkehr steuert mit dem Jahresergebnis 2017 auf das sechste Rekordjahr in Folge zu: Wie das Bayerische Landesamt für Statistik nach vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus berichtet, wuchs die Zahl der Gästeankünfte in Bayern von Januar bis November bereits um 4,5 Prozent auf 34,7 Millionen und die Zahl der Übernachtungen um 3,3 Prozent auf 88,2 Millionen. – Im November 2017 stieg die Zahl der Gästeankünfte in den 11 000 geöffneten Beherbergungsbetrieben*) in Bayern gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,2 Prozent auf 2,4 Millionen und die Zahl der Übernachtungen um 2,8 Prozent auf 5,7 Millionen.

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik nach den vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus mitteilt, wuchs die Zahl der Gästeankünfte in den gut 11 000 geöffneten Beherbergungsbetrieben*) im Freistaat im November 2017 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,2 Prozent auf gut 2,4 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen stieg zeitgleich um 2,8 Prozent auf rund 5,7 Millionen. Im Inländerreiseverkehr erhöhte sich die Zahl der Gästeankünfte um 1,1 Prozent (Übernachtungen: +1,9 Prozent), im Ausländerreiseverkehr stieg die Zahl der Gästeankünfte um 6,1 Prozent (Übernachtungen: +6,8 Prozent).

Von Januar bis November 2017 nahm die Zahl der Gästeankünfte im Freistaat um 4,5 Prozent auf über 34,7 Millionen zu, die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich um 3,3 Prozent auf gut 88,2 Millionen. Damit kündigt sich für Bayern für das Jahr 2017 zum sechsten Mal in Folge ein Rekordwert sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungen an. Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2015 von 34,2 Millionen Gästeankünften und 88,1 Millionen Übernachtungen wurde 2017 bereits nach den ersten elf Monaten überboten, die bisherigen Spitzenwerte des Jahres 2016 (35,6 Millionen Gästeankünfte; 91,0 Millionen Übernachtungen) werden mit dem Dezemberergebnis aller Wahrscheinlichkeit überboten werden.

Die Zahlen der Gästeankünfte (+3,2 Prozent) und Übernachtungen (+2,2 Prozent) aus dem Inland und aus dem Ausland (Gästeankünfte: +8,4 Prozent; Übernachtungen: +7,9 Prozent) nahmen von Januar bis November 2017 jeweils deutlich zu. Nach den ersten elf Monaten 2017 lagen die Zahlen der Gästeankünfte und der Übernachtungen in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken, in 16 der 18 bayerischen Regionen und in 27 der 37 bayerischen Reisegebiete ebenfalls über dem Vorjahresstand.

Pressemitteilung Landesamt für Statistik/MF