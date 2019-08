Reichenbach: Keyless Go-Fahrzeug gestohlen

Einen hochwertigen Audi mit Keyless Go haben bisher Unbekannte in Reichenbach im Landkreis Chamentwendet. In der Nacht von Sonntag, 04.08.2019, auf Montag, 05.08.2019 schlugen die Autodiebe zu.

Zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr haben die dreisten Langfinger einen grauen Audi RS4 entwendet, der vor der Garage abgestellt war. Das Fahrzeug war mit der Technologie zum schlüssellosen Öffnen und Starten ausgestattet. Anhand der ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass dieses System überwunden und so das wertvolle Fahrzeug gestohlen wurde.

Der Wert des Diebesguts liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg mit Dienstsitz in Furth im Wald hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise: Wer hat im fraglichen Zeitraum oder auch schon Tags zuvor in Kienleiten Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.

Die Polizei rät Benutzern von Fahrzeugen mit der Keyless Go Technologie:

Achten Sie auf fremde Personen oder Fahrzeuge, die beispielsweise mehrmals langsam durch die Straßen „streifen“. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Am besten die Kennzeichen und Fahrzeugbeschreibung notieren und die Polizei darüber informieren.

Achten Sie auch auf Personen, die Ihres, oder das Fahrzeug des Nachbarn fotografieren.

Stellen Sie, wenn möglich, hochwertige Fahrzeuge in einer abschließbaren Garage ab.

Benutzen Sie zur Aufbewahrung des Fahrzeugschlüssels nach Möglichkeit besonders gesicherte Schlüsseltresore. Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Lässt sich dies nicht vermeiden, versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen z. B. Verwendung eines Schlüsseletuis mit Cryptalloy-Folie abzuschirmen. Testen Sie unbedingt die Wirksamkeit. Nur wenn das Fahrzeug auch dann nicht geöffnet werden kann, – Halten Sie hierzu den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür – haben auch die Diebe keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges nach, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang deaktiviert werden kann und nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Ihr Fahrzeug außerhalb einer verschließbaren Garage abstellen.

Sichern Sie ihr Fahrzeug durch zusätzlichen optischen oder akustischen Alarm, der Diebe bei ihrer Arbeit stört oder abschreckt.

Verwenden sie zusätzliche Sicherungen, die in die Mechanik oder Elektrik des Fahrzeuges eingreifen und das Wegfahren verhindern bzw. erschweren, wie z.B. Wegfahrsperren, Parkkrallen oder Gangschaltungssperren. Über solche zusätzliche technische Sicherungseinrichtungen können Sie sich bei Ihrer zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren.

Wir von TVA haben bereits im Oktober 2018 einen Beitrag darüber gemacht, wie sie ihr Fahrzeug vor einem Keyless Go-Diebstahl schützen können:

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberpfalz