Regionaldirektion gibt bayerische Arbeitslosenzahlen bekannt

Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Dienstag (10.00 Uhr) die bayerischen Arbeitslosenzahlen für August vor. Der Arbeitsmarkt steht wegen der Corona-Pandemie weiterhin unter Druck.

Im Juli war die Zahl der Menschen ohne Job im Freistaat auf 295 665 gestiegen, die Quote lag bei 3,9 Prozent. Außerdem waren im Juli in Bayern 1,18 Millionen Menschen oder 21 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. Wie das Münchner ifo-Institut am Montag mitteilte, sind die Metall- und Autoindustrie und die Tourismusbranche weiterhin besonders stark von Kurzarbeit infolge der Corona-Pandemie und der Rezession betroffen.

