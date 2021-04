Regenstauf: Werkschließung des Autozulieferers Antolin in Regenstauf

Da die Unternehmensführung keine Wettbewerbsfähigkeit mehr sieht, werden die Produktionslinien von Regenstauf in andere europäische und deutsche Fabriken mit freien Kapazitäten und besserer technischer Infrastruktur verlagert. Somit wird das Werk in Regenstauf zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 geschlossen. Um den Verlust der Arbeitsplätz e im Werk in Regenstauf zu minimieren, versucht die spanische Autozulieferungsgruppe den 260 Mitarbeiter adäquate offene Stellen in anderen Einrichtungen beziehungsweise Standorten anzubieten .

Trotzdem ist dies nur ein schwacher Trost für die Mitarbeiter, die bereits 2016 um ihre Arbeitsstelle bangen mussten. Einen letzten Hoffnungsschimmer gibt es jedoch noch, denn das spanische Unternehmen sei rechtlich an 2018 getroffene Vereinbarungen gebunden, die die Zukunft des Standorts in Regenstauf bis 2026 sichern sollen, so Andreas Blaser, Bezirksleiter der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung.

PM Grupo Antolin/ JM