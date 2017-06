Am Mittwoch dieser Woche (31.05.) versuchten bisher unbekannte Täter ein Fenster im ersten Stock eines Firmengebäudes in der Regenstaufer Gutenbergstraße aufzuhebeln. In der Zeit von 22 bis 22.30 Uhr stiegen die Einbrecher in die Büroräume ein. Zuvor wollten sie ein Fenster im Erdgeschoss aufbrechen. Es blieb hierbei lediglich beim Versuch.

Im Gebäude durchsuchten die Unbekannten die Büros, brachen dortige Schränke und Schreibtische auf, flüchteten im Anschluss jedoch ohne Beute. Der Sachschaden am Gebäude und der Büroeinrichtung wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Rufnummer 09402 93110 in Verbindung zu setzen. Insbesondere sollen sich Zeugen melden, denen zur vorgenannten Tatzeit zwei verdächtige Männer im Bereich der Gutenbergstraße aufgefallen sind.

pm/LS