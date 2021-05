Regenstauf: Verbotene Veranstaltung auf dem Flugplatz Oberhub

Auf dem Flugplatz Oberhub bei Regenstauf hat die Polizei am Sonntagabend eine verbotene Veranstaltung aufgelöst. Dem Veranstalter erwartet nun eine Bußgeldanzeige in Höhe von 5.000 Euro, den Teilnehmern ein Bußgeld von je 500 Euro wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Hier die Pressemitteilung der PI Regenstauf

Am 23.05.2021 wurde der PI Regenstauf gegen 21:30 Uhr eine Veranstaltung auf dem Flugplatz Oberhub bei Regenstauf mitgeteilt. Durch die Polizei konnten ca. 50 Personen und 30 Fahrzeuge festgestellt werden, die sich auf einem abgesperrten Platz des Flugplatzes trafen und teilweise auch mit ihren Boliden auf dem Rollfeld fuhren. Der Flugplatz war zwar zu diesem Zeitpunkt für den Flugverkehr geschlossen, jedoch erwartet den Veranstalter nun eine Bußgeldanzeige in Höhe von 5.000 Euro aufgrund eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Teilnehmer müssen mit einem Bußgeld in Höhe von jeweils 500 Euro rechnen. Den Teilnehmern wurde vor Ort ein Platzverweis erteilt.