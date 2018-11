Regenstauf: Unbekannter will Frau vergewaltigen – Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag, 18.11.2018, soll ein bislang unbekannter Mann versucht haben, eine junge Frau in Regenstauf zu vergewaltigen. Am helllichten Tag habe er sein Opfer zu Boden gebracht und massiv „begrapscht“. Aufgrund der heftigen Gegenwehr der Frau flüchtete der Täter. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu dem Mann, zu dessen Erscheinungsbild eine gute Beschreibung vorliegt.

Am Sonntag, den 18.11.2018, zwischen 13.00 und 14.30 Uhr, ging eine 25-Jährige in Regenstauf die Bahnhofstraße in Richtung der OMV-Tankstelle entlang. Ein bislang unbekannter Mann habe dort an der Friedhofsmauer gelehnt und sie angesprochen. Die Frau habe sich dem Unbekannten unbedarft ein Stück genähert. Plötzlich habe er sie gepackt und zu Boden gedrückt. Im weiteren Verlauf habe er ihr erhebliche Verletzungen im Brustbereich zugefügt und auch versucht, sich selbst zu entkleiden.

Die Angegriffene habe sich nach Kräften gegen den Überfall gewehrt und sich dadurch aus der Situation befreien und flüchten können. Über den weiteren Verbleib des Mannes ist derzeit noch nichts bekannt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 – 35 Jahre alt

ca. 175 cm groß

kräftige Figur

fast schulterlange, eher lockige, hellbraune Haare

buschige Augenbrauen

eine größere Lücke zwischen den oberen beiden Schneidezähnen

bekleidet mit einem khakifarbenen Parka und einer dunklen Jeans

regionaler bzw. örtlicher Dialekt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Für die Fallklärung benötigen die Ermittler auch dringend Hinweise aus der Bevölkerung!

Die Kriminalpolizei Regensburg frägt:

Wer kann zu dem Vorfall sachdienliche Angaben machen?

Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung des Verdächtigen passt?

Wem ist ein Mann mit der genannten Beschreibung zur Tatzeit oder auch an anderen Tagen in Regenstauf aufgefallen?

Hinweise bitte an die Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeimeldung