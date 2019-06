Regenstauf: Schlägerei nach Kündigung

Ein 35-jähriger Mann verliert nach einer Kündigung völlig die Fassung und bedroht zwei weitere Personen mit einer Glasflasche!

Die Pressemitteilung der Polizei:

Am Abend des 19.06.2019 gerieten ein 35-jähriger litauischen Mann und sein 37-jähriger Landsmann in Streit aufgrund des Verlusts des Arbeitsplatzes und der Wohnung des jüngeren Kontrahenten, woraufhin dieser zunächst eine Glasflasche auf seinen Ex-Kollegen warf. Hierbei traf er diesen nicht, die Flasche beschädigte allerdings den Pkw einer 49-jährigen Paketzustellerin. Nachdem der Wurf der Flasche für den Tatverdächtigen keinen Erfolg brachte, nahm er eine weitere Glasflasche und schlug dessen Boden ab. Damit ging er bedrohlich auf seinen Landsmann sowie eine weitere anwesende Personen zu. Als diese zurückwichen und einen Rucksack zurückließen, nutzte der Tatverdächtige die Gelegenheit und nahm diesen an sich, um im Anschluss zu flüchten. Bei Eintreffen der Polizei war der Litauer nicht mehr anwesend. Die Polizeiinspektion Regenstauf hat die Ermittlungen aufgenommen.