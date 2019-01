Regenstauf: Baum rettet Bus vor schwerem Unglück

Glück im Unglück: So kann man einen Verkehrsunfall bezeichnen, der sich am Mittwochmittag in Heiligenhausen bei Regenstauf ereignet hat. Wäre der Baum nicht gewesen, dann wäre der Bus in den Regen gestürzt.

In Heiligenhausen bei Regenstauf kam es am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus. Der Fahrer hatte wohl einige Schutzengel an Board, als er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Wäre der Baum nicht gewesen, wäre der Bus in den Fluss Regen gestürzt, der neben der Straße verläuft.

Die Feuerwehren aus Heiligenhausen und Ramspau wurden an die Örtlichkeit alarmiert. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

Weshalb der Busfahrer von der Straße abkam, ist aktuell noch unklar. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand schwerer. Gegen 13:30 war die Unfallstelle wieder geräumt.