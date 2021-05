Regenstauf/Mainburg: Auto zerkratzt, Polizei sucht Zeugen

Stellen Sie sich vor, Sie gehen einkaufen, kommen zu Ihrem Auto zurück und dann das…

Regenstauf

In der Nacht vom 07.05.2021 auf 08.05.2021 wurde bei einem weißen Seat Leon durch einen bislang unbekannten Täter die linke hintere Türe zerkratzt. Der Pkw stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Norma in der Regensburger Straße. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Regenstauf unter 09402/9311-0 sowie jeder anderen Polizeidienstelle entgegengenommen.

Mainburg

Am 08.05.2021 zwischen 14.30 Uhr und 18.45 Uhr parkte ein 18-jähriger Mainburger seinen Pkw in Mainburg am Berganger. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der rechten Fahrzeugfront. Es wurden keine Daten am Pkw hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500€. Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mainburg unter der Telefonnummer 08751/8633-0 entgegen.

