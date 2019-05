Regensburger Westen: Sexueller Übergriff auf Frau – Zeugen gesucht!

Vergangenen Sonntag (05.05.19) wurde eine junge Frau im Bereich des Prüfeninger Bahnhofs in Regensburg von einem Unbekannten sexuell genötigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht mit einer Personenbeschreibung nach Zeugen.

Am Sonntag, 05.05.2019, etwa zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr, befand sich eine junge Regensburgerin in der Nähe des Prüfeninger Bahnhofs und wollte von dort mit ihrem Fahrrad nach Hause fahren. Ein unbekannter Mann habe sie im Bereich der dortigen Kleingartenanlage plötzlich von ihrem Fahrrad aus zu Boden gezogen und versuchte, sie sexuell zu nötigen. Die Frau habe auf den Mann eingeredet, woraufhin dieser von ihr abgelassen habe und in Richtung Rennweg, Nähe REZ, geflüchtet sei. Die junge Frau blieb körperlich unverletzt und vertraute sich zu Hause ihrer Mutter an. Am nächsten Tag wurde die Polizei eingeschaltet.

Den Mann beschreibt das Opfer wie folgt:

ca. 20-25 Jahre alt,

südländische/arabische Erscheinung,

ca. 175 cm groß,

schlanke Figur,

sprach gebrochenes Deutsch.

Der Mann trug eine braune Winterjacke und rauchte

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise:

Wer kann Hinweise zur Identität der gesuchten Person geben?

Wer hat das Geschehen vergangenen Sonntagabend im Bereich der Prüfeninger Schloßstraße/des Prüfeninger Bahnhofs/der Kleingartenanlage oder dem Rennweg im Bereich REZ bemerkt oder kann dazu Hinweise geben?

Wer ist selbst Opfer eines ähnlich gelagerten Übergriffs geworden?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pressemitteilung PP Oberpfalz