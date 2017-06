Freuen dürfen Sie sich auf ein schönes und fröhliches Fest, das wieder ein umfangreiches und äußerst vielfältiges kulturelles Programm zu bieten hat.

In diesem Jahr bereichert auch die Universität Regensburg, im Rahmen ihrer 50-Jahr-Feier, das Programm. Sie startet mit einem Sommerfest am Campus als Auftakt bereits am Donnerstag, den 22. Juni in das Bürgerfest. Die offizielle Eröffnung des Bürgerfestes folgt am Freitag, den 23. Juni.

Neben dem gedruckten Programmheft, das Sie an vielen städtischen Auflagestellen wie in der Tourist Information am Alten Rathaus, in den Bürgerbüros oder im Kulturamt der Stadt Regensburg finden, gibt es in diesem Jahr das komplette Programm auch wieder mobil optimiert auf dieser Webseite.