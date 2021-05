Regensburg: Zwei Männer prügeln auf eine am Boden liegende Person ein – Untersuchungshaft

Zwei Männer haben am vergangenen Montag am Regensburger Busbahnhof in der Albertstraße auf einen 25-Jährigen eingeprügelt. Gegen die beiden Täter ist Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Die Kripo Regensburg sucht nun nach Zeugen.

Hier die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz

Am Busbahnhof Alberstraße in Regensburg kam es am 17.05.2021 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Dabei wurde ein 25-Jähriger am Kopf verletzt. Gegen die zwei Täter wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht nun nach Zeugen.

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Montag, den 17.05.2021, gegen 22.15 Uhr, am Busbahnhof Albertstraße in Regensburg. Hierbei gerieten aus bislang nicht bekannten Gründen drei Personen in Streit, woraus sich wenig später eine massive Schlägerei entwickelte. In diesem Zusammenhang wurde der 25-jährige Geschädigte von einem der beiden Kontrahenten mehrfach zu Boden gebracht und festgehalten, wobei der andere Kontrahent ihn unter anderem mehrfach an den Kopf trat. Im Anschluss ließen die Männer von ihrem Opfer ab und entfernten sich vom Tatort.

Durch eine sofort veranlasste polizeiliche Auswertung der öffentlichen Videoüberwachung am Busbahnhof Albertstraße, wurden die beiden Schläger im Alter von 28 Jahren und 30 Jahren identifiziert. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigten kurz darauf durch Einsatzkräfte der PI Regensburg Süd im näheren Bahnhofsumfeld aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden.

Das Opfer erlitt Verletzungen im Kopfbereich und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen. Die genauen Tatumstände und die Motivlage sind noch unklar. Die Kriminalpolizei sucht daher in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die die Auseinandersetzung am Busbahnhof in der Albertstraße am Montag, den 17.05.2021, gegen 22.15 Uhr, beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten sich umgehend mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in Verbindung zu setzten.

Kontaktdaten: Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Bajuwarenstraße 2, 93053 Regensburg, Tel. 0941/506-2888.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ am 18.05.2021 Haftbefehl wegen gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden Personen. Die beiden Männer befinden sich seitdem in Justizvollzugsanstalten.