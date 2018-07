Regensburg: Zwei Frauen von Taxifahrer sexuell belästigt

Die Kriminalpolizei Regensburg hat einen Tatverdächtigen gefasst, der eine Tankstelle in Pentling ausgeraubt hatte. Geschehen ist die Tat am 29. Dezember. Der 26-Jährige soll die …

Pentling: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Raub auf Tankstelle Die Kriminalpolizei Regensburg hat einen Tatverdächtigen gefasst, der eine Tankstelle in Pentling ausgeraubt hatte. Geschehen ist die Tat am 29. Dezember. Der 26-Jährige soll die …

Krematorium Regensburg: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen in Teilen ein Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen angeblicher Vorfälle im Krematorium der Stadt Regensburg in Teilen eingestellt. Das hat Oberstaatsanwalt Markus Pfaller heute …

