Regensburg: Zwei Brände fast zeitgleich

Am Montagmorgen, 02.12.19, musste die Feuerwehr fast zeitgleich zu zwei Bränden ausrücken.

Der Löschzug wurde zu einem Brandmelder ins Gewerbegebiet Haslbach gerufen. bereits auf Anfahrt wurde mitgeteilt, daß eine Metallbearbeitungsmaschine mit Ölkühlung in Brand geraten war. An der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung, daß anwesende Personal war bereits aus der Halle evakuiert.

Ein Atemschutz-Trupp mit CO 2 Löscher war zur Brandbekämpfung im Einsatz, unterstützt wurde diese Maßnahme durch eine Auslösung der CO 2 Löschanlage an der Maschine. Zur Entrauchung der Halle kam ein Hochdrucklüfter zum Einsatz.

Noch während der laufenden Einsatzabwicklung wurde der Löschzug zur nächsten Einsatzstelle alarmiert. In der Schwandorfer Straße wurde ein Zimmerbrand gemeldet und Anwohner waren in Gefahr. Mit Unterstützung vom LZ Sallern war die Berufsfeuerwehr dort im Einsatz. Es mussten vier Personen gerettet werden, die später vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht wurden. Zur Brandbekämpfung waren 2 Atemschutztrupps mit C-Rohr im Einsatz, zur Entrauchung kam ein Hochdrucklüfter zum Einsatz.

Die Polizei übernahm die Ursachenermittlung.

Pressemitteilung Amt für Brand und Katastrophenschutz