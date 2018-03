Regensburg: Zugunfall am Ostbahnhof – Hoher Sachschaden

In Regensburg hat sich am Dienstagmorgen (13.3) ein Zugunfall ereignet. Nach ersten Informationen der Bundespolizei wurde dabei niemand verletzt. Gegen 04:30 Uhr durchbrachen zwei Waggons eines Zuges einen Prellbock am Ostbahnhof im Bereich der Robert-Bosch-Straße. Der Zug schob sich auf die Straße und kollidierte mit einem auf der Straße abgestellten LKW.

Nach ersten Informationen soll der Schaden am Lastwagen wohl im Bereich von 3.000 Euro liegen - der Schaden an den Waggons des Zuges ist jedoch wohl viel höher. Nach ersten Schätzungen könnte er im sechsstelligen Eurobereich liegen. Die Bundespolizei kann den Schaden aber noch nicht genau beziffern. An der Straße und Bahnanlagen ist aber offenbar auch beträchtlicher Schaden entstanden.