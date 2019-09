Regensburg: Zivilstreife zugeprostet – Autofahrer hatte über zwei Promille

In der Nacht von Donnerstag, 19.09.2019, auf Freitag, 20.09.2019, wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Regensburg Süd in vier Fällen Personen festgestellt, die alkoholisiert ein Kraftfahrzeug führten. Ein Autofahrer hat mit einer Bierflasche einer Polizeistreife zugeprostet.

Unter dem Motto „Dumm gelaufen“ kann man die Aktion des Alkoholsünders verbuchen. Gegen Mitternacht hielt der 22-jährige Fahrer eines Mercedes bei Rot an einer Ampel in der Landshuter Straße an. Bevor er seine Fahrt bei Grün fortsetzte, prostete er mit einer Bierflasche den Männern im daneben stehenden Auto zu. Das ist aber eine Zivilstreife der Polizei gewesen. Der Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte über zwei Promille Alkohol im Blut.

Dies hatte für ihn eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge.

Die Polizei hat noch drei weitere Alkoholsünder erwischt:

Gegen 21:20 Uhr wurde ein Passant am Haidplatz durch das Anstoßgeräusch auf einen Autofahrer aufmerksam, der beim Einparkvorgang ein abgestelltes Fahrzeug beschädigte. Da sich der 58-jährige Fahrzeugführer trotz Ansprache entfernte und eine Bar aufsuchte, verständigte der Zeuge die Polizei. Die Überprüfung durch die Beamten ergab eine Alkoholisierung beim Fahrzeugführer von über drei Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Um 23:45 Uhr wurde ein 34-jähriger Audi-Fahrer im Auweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Alkoholüberprüfung ergab, dass er mit deutlich über einem Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein bei der Polizei belassen.

Gegen 2:45 Uhr wurde ein 35-jähriger ebenfalls im Auweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei dem Pkw-Lenker ergab einen Wert von annähernd einem Promille. Nach den notwendigen Maßnahmen konnte dieser seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkohol am Steuer eines Kraftfahrzeuges mit erheblichen Gefahren für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer verbunden ist. Es werden auch weiterhin intensive Kontrollen in diesem Bereich durchgeführt.

Pressemitteilung PI Regensburg Süd