Regensburg: Zimmerbrand in Gemeinschaftsunterkunft

Am späten Samstagabend ist in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Zeißstraße in Regensburg ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 23:15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Regensburg ein Brand über eine automatische Brandmeldeanlage in einer Gemeinschaftsunterkunft im Kasernenviertel gemeldet. Daraufhin alarmierte die Integrierte Leitstelle den Löschzug der Berufsfeuerwehr Regensburg.

Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im 1. Obergeschoss. Aufgrund der Lage wurde die Freiwillige Feuerwehr Burgweinting sowie der Rettungsdienst nachalarmiert.

Die ca. 80 Bewohner verließen bereits selbstständig das Gebäude und wurden von der Polizei betreut. Zwei der Bewohner wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehr leitete eine zügige Brandbekämpfung über Drehleiter und Innenangriff ein, kontrollierte die angrenzenden Wohnungen und brachte den betroffenen Gebäudekomplex rauchfrei. Im Laufe des Einsatzes wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt.

Der beschädigte Gebäudeteil ist nicht bewohnbar, die Personen der restlichen Wohnungen konnten ca.1,5h nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück in das Gebäude.

Neben den ca. 70 eingesetzten Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Burgweinting, der Polizei und des Rettungsdienstes, wurde während des Einsatzes die verwaiste Hauptfeuerwache in der Greflingerstraße durch Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Graß besetzt.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstanden Sachschadens sind unbekannt.

Pressemitteilung Berufsfeuerwehr Regensburg