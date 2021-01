Regensburg: Zeugen nach Einbruch in Tabak-Geschäft gesucht

Am frühen Samstagmorgen wurde in ein Tabakgeschäft in der Berliner Straße eingebrochen. Nach Alarmauslösung um 02.40 Uhr fuhren mehrere Streifenbesatzungen zur Tatörtlichkeit, konnten allerdings weder dort noch in der Umgebung Personen antreffen.

Der unbekannte Täter hatte die Außenverkleidung aufhebeln wollen und letztendlich dann ein Fenster eingeschlagen. Danach war er ins Geschäft eingestiegen und von der Videoüberwachung aufgezeichnet worden.

Über den Wert der entwendeten Sachen können bisher keine Angaben gemacht werden, der Sachschaden bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich.

Täterbeschreibung

dunkle, evtl. schwarze Jacke, Jeans, dunkles Tuch mit hellem Aufdruck

Hinweise

Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Kriminalpolizei Regensburg unter Tel. 0941 506 2888

Polizeipräsidium Oberpfalz